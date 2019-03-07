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07.03.19 10:13

Еще одно уголовное дело возбуждено против бывшего первого зампрокурора Башкирии Горбунова

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
7 марта. Interfax-Russia.ru - Следственные органы установили еще один преступный эпизод получения взятки бывшим первым зампрокурора Башкирии Олегом Горбуновым.

"4 марта 2019 года следствием установлен новый факт получения Горбуновым взятки за аналогичные действия в размере 3 млн рублей, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело", - сообщается на сайте СКР в четверг.

Ранее О.Горбунову было предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере "за способствование, в том числе нижестоящими должностными лицами, освобождению обвиняемых от уголовной ответственности".

"Наряду с Горбуновым к уголовной ответственности по делу привлечены восемь лиц, в том числе бывшие заместитель начальника управления прокуратуры республики Башкортостан Артур Шаретдинов и прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, экс-зампрокурора был задержан в Москве 26 октября при попытке вылететь за рубеж. На следующий день с санкции Басманного суда О.Горбунова заключили под стражу до 26 декабря. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году О.Горбунов и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкирии Артур Шаретдинов получили от первого замглавы администрации Уфы 10 млн рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях местных чиновников при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Следствие считает, что чиновники получили взятку в составе группы по предварительному сговору и при посредничестве третьих лиц.

В Генпрокуратуре РФ ранее сообщали, что О.Горбунов освобожден от занимаемой должности и уволен 26 октября 2018 года по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

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