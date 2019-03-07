ЦОДД предупреждает о пробках на столичных дорогах в преддверии праздника

07.03.19 10:28

© РИА Новости. Владимир Песня

7 марта. Interfax-Russia.ru - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует днем в четверг отказаться от поездок на личном автомобиле из-за пробок.

"В преддверии 8 марта и длинных выходных в Москве традиционно увеличивается количество автомобилей. В связи с этим сегодня ожидается осложнение дорожной ситуации. Сегодня во второй половине дня прогнозируются затруднения на вылетных магистралях по направлению в область в связи с поездками жителей столицы в праздничные дни за город", - сказали "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе ЦОДД.

В ведомстве настоятельно рекомендуют для поездок по городу пользоваться городским транспортом в течение рабочего дня, а выезжать из города на личных после 20.00.

В ЦОДД также сообщили о возможных пробках вблизи больших торгово-развлекательных центров, цветочных рынков и других мест притяжения.