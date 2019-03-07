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07.03.19 10:32
Офицер и трое матросов Балтфлота осуждены за хищение плат с драгметаллами из военной техники
Следствием и судом установлено, что в августе 2016 года командир взвода войсковой части 54129 старший лейтенант Алексей Башкатов предложил своим подчиненным в ходе обслуживания военной техники разукомплектовывать находящееся в ней оборудование, извлекая из него платы, содержащие драгоценные металлы.
В результате с августа 2016 года по апрель 2017 года они украли имущества сумму более 2,2 млн рублей.
"Решением Калининградского гарнизонного военного суда старшему лейтенанту А.Башкатову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца", - говорится в сообщении.
Кроме того, приговор вынесен трем матросам: Константин Валутис получил 1 год условно с испытательным сроком на год, Ефим Егоров и Евгений Зеленский - 1,5 и 2,5 года соответственно в колонии общего режима.
Уголовное дело было возбуждено по п. 2 ст. 158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
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