Двух мормонов-американцев готовят к выдворению из РФ за незаконную деятельность

07.03.19 10:42

© РИА Новости. Владимир Федоренко

7 марта. Interfax-Russia.ru - Двух граждан США, членов религиозной организации мормонов осудили в Новороссийске за нарушение пограничного режима и поместили в спецприемник для последующего выдворения из России, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник в оперативных службах Краснодарского края в четверг.

"Двое американцев решением Приморского районного суда Новороссийска в начале марта были признаны виновными в нарушении пограничного режима в пограничной зоне (ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ). В настоящее время они находятся в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, в городе Гулькевичи и ожидают выдворения ", - сказал источник.

В аппарате суда агентству "Интерфакс" подтвердили, что административное дело в отношении граждан США Бродовского Коле Дэвича и Гааги Дэвида Удо было рассмотрено 2 марта.

Согласно фабуле обвинения, иностранные граждане, находясь в Новороссийске, осуществляли преподавательскую деятельность, что не соответствовало завяленной цели въезда в Российскую Федерацию.

"На суде Бродовский и Гаага заявляли, что прибыли в Россию в качестве волонтеров Религиозной ассоциации "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней" и не имели специального образования для осуществления преподавательской деятельности. Однако их показания были опровергнуты рядом свидетелей", - сказал собеседник агентства.

Наказание по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ предусматривает административный штраф с выдворением за пределы страны. При этом, представитель суда отметил, что ему не известно, покинули осужденные Россию или нет.

Защит уже обжаловала решение в краевом суде.

Краснодарский краевой суд, рассмотрит жалобу на решения по делам Бродовского Коле Дэвича и Гааги Дэвида Удо в четверг.