Два тюлененка родились в Калининградском зоопарке

07.03.19 10:49

Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка

7 марта. Interfax-Russia.ru - В Калининградском зоопарке на свет появились два детеныша балтийского тюленя, сообщила пресс-служба учреждения.

"Первой 27 февраля родила самка по кличке Найда, 2 марта - Килька. Пол новорожденных пока неизвестен. Состояние матерей и потомства хорошее. Матери самостоятельно кормят детёнышей молоком", - говорится в релизе.

Вскармливание продлится еще 2-3 недели. Даже за такой короткий период детеныши способны удвоить, а то и утроить свой вес с 15-20 кг до 40-50 кг.

Как отмечает пресс-служба, тюлени содержатся совместно в бассейне "Скалы ластоногих", который временно закрыт для доступа постелей, чтобы избежать стресса у животных.

Предполагается, что подросших тюленят выпустят в естественную среду обитания - Балтийское море. Но для этого необходимо провести с ними ряд подготовительных процедур (например, научить самостоятельно ловить рыбу), а также получить разрешение управления Росприроднадзора.

Первый выпуск тюленей, рожденных в Калининградском зоопарке, в естественную среду обитания состоялся в августе 2017 года.