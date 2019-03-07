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07.03.19 10:49
Два тюлененка родились в Калининградском зоопарке
"Первой 27 февраля родила самка по кличке Найда, 2 марта - Килька. Пол новорожденных пока неизвестен. Состояние матерей и потомства хорошее. Матери самостоятельно кормят детёнышей молоком", - говорится в релизе.
Вскармливание продлится еще 2-3 недели. Даже за такой короткий период детеныши способны удвоить, а то и утроить свой вес с 15-20 кг до 40-50 кг.
Как отмечает пресс-служба, тюлени содержатся совместно в бассейне "Скалы ластоногих", который временно закрыт для доступа постелей, чтобы избежать стресса у животных.
Предполагается, что подросших тюленят выпустят в естественную среду обитания - Балтийское море. Но для этого необходимо провести с ними ряд подготовительных процедур (например, научить самостоятельно ловить рыбу), а также получить разрешение управления Росприроднадзора.
Первый выпуск тюленей, рожденных в Калининградском зоопарке, в естественную среду обитания состоялся в августе 2017 года.
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