Дом геологов на Смоленке признали памятником архитектуры

07.03.19 11:04

Фото: официальный сайт мэрии Москвы

7 марта. Interfax-Russia.ru - Жилой дом Министерства геологии СССР, расположенный на Смоленской набережной, признан памятником архитектуры, сообщается на сайте столичной мэрии в четверг.

Здание было построено 1950-х годах в стиле сталинский ампир и более известно как Дом геологов. Строение выходит главным фасадом на Смоленскую набережную. На крыше здания расположена композиция под названием "Наука и труд" скульптора Юрия Орехова. Она состоит из четырех скульптур мужчин и женщин, а также декоративной стенки в центре фасада с изображением герба СССР. Кроме того, центральный и боковой фасады украшены фризами - горизонтальными лентами из фруктовых гирлянд, звезд и розеток. На окнах расположены композиции с растительным орнаментом.

Как отмечается, дом внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения, его исторический облик нельзя нарушить.