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07.03.19 11:06

Госдума приняла закон о запрете распространения фейковой информации

© РИА Новости. Владимир Федоренко
7 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении, закон о запрете распространять недостоверную общественно значимую информацию.

Закон инициирован группой парламентариев, в том числе сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.

Закон вводит запрет на распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Закон устанавливает, что в случае обнаружения указанной информации, размещенной на информационном ресурсе, зарегистрированном в соответствии с законом РФ "О СМИ" в качестве сетевого издания, Генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.

На основании такого обращения Роскомнадзор незамедлительно уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удаления указанной информации и фиксирует дату и время направления такого уведомления редакции сетевого издания в соответствующей информационной системе.

Согласно положениям закона, редакция сетевого издания обязана незамедлительно с момента получения уведомления удалить указанную информацию. Если редакция сетевого издания незамедлительно не удалила указанную информацию, Роскомнадзор направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию.

Оператор связи, получивший требование Роскомнадзора, обязан незамедлительно ограничить доступ к соответствующему сетевому изданию.

В случае, если владелец информационного ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проведения проверки достоверности этого уведомления незамедлительно уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Указанный выше порядок ограничения доступа к информационному ресурсу не применяется в случае размещения недостоверной общественно значимой информации новостным агрегатором.

Норма о введении уведомительного порядка для сетевых СМИ появилась во втором чтении благодаря поправкам, инициированным председателем комитета Госдумы по информационной политики, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным.

Кроме того, из-под действия законопроекта во втором чтении выведены традиционные медиа.

Ранее Л.Левин разъяснял журналистам, что "традиционные медиа - это в первую очередь зарегистрированные СМИ, которые в себя включают все СМИ, которые имеют либо лицензию, либо свидетельство".

При этом он отметил, что сайты традиционных СМИ подпадают под действие закона о фейках. По словам главы комитета "не соответствует действительности информация, что под традиционными СМИ имеются в виду государственные СМИ". "Будь то сайт "Дождя" или сайт "Российской газеты" или "Новой газеты" - никаких преференций с точки зрения особого регулирования нет", - сказал председатель комитета.

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