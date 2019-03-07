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07.03.19 11:16
Власти Забайкалья направили в Минвостокразвития заявку на создание ТОР
По данным краевого правительства, всего планируется реализовать 18 проектов.
"По подсчетам специалистов, налоговые поступления только от новых резидентов в течение 10 лет составят 43,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.
В состав ТОР планируется включить восемь площадок: "Кодарско-Удоканская", "Краснокаменская", "Комсомольская", "Первомайская", "Красночикойская", "Балейская", "Амазарская" и "Чита".
Для резидентов ТОР предоставляется ряд льгот. В частности, нулевая ставка налога на прибыль в течение первых пяти лет, льготный тариф страховых взносов (7,6% вместо 30%), ускоренная процедура возмещения НДС, беспошлинный ввоз, вывоз и хранение товаров. На льготных условиях предоставляются земельные участки. Помимо этого для резидентов ТОР создается необходимая инфраструктура.
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