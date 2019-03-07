Власти Забайкалья направили в Минвостокразвития заявку на создание ТОР

07.03.19 11:16

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

7 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Забайкальского края совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока подало заявку в Минвостокразвития РФ на создание территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" с объемом инвестиций до 2028 года 236 млрд рублей.

По данным краевого правительства, всего планируется реализовать 18 проектов.

"По подсчетам специалистов, налоговые поступления только от новых резидентов в течение 10 лет составят 43,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В состав ТОР планируется включить восемь площадок: "Кодарско-Удоканская", "Краснокаменская", "Комсомольская", "Первомайская", "Красночикойская", "Балейская", "Амазарская" и "Чита".

Для резидентов ТОР предоставляется ряд льгот. В частности, нулевая ставка налога на прибыль в течение первых пяти лет, льготный тариф страховых взносов (7,6% вместо 30%), ускоренная процедура возмещения НДС, беспошлинный ввоз, вывоз и хранение товаров. На льготных условиях предоставляются земельные участки. Помимо этого для резидентов ТОР создается необходимая инфраструктура.