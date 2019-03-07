Спикер Саратовской облдумы досрочно сложил полномочия

07.03.19 11:19

© РИА Новости. Антон Денисов

7 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты Саратовской областной думы на внеочередном заседании в четверг приняли добровольную отставку спикера, 62-летнего единоросса Ивана Кузьмина.

Сам И.Кузьмин мотивировал свое решение покинуть пост тем, что в ближайшее время он "не сможет качественно исполнять свои обязанности".

И.Кузьмин родился в 1957 году. С сентября 1996 года - министр информации и печати Саратовской области. В 1998-1999 годах возглавлял региональное министерство культуры. С 1999 года - директор Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных. Заслуженный работник культуры РФ, академик Национальной академии циркового искусства России, член союза цирковых деятелей России. В августе 2016 года назначен зампредом правительства Саратовской области. 19 сентября 2017 года большинством голосов избран спикером областной думы.