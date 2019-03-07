Госдума приняла закон о запрете публикаций, оскорбляющих госсимволы

07.03.19 11:29

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о порядке ограничения доступа к информации, выражающей неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

Закон инициирован группой парламентариев, в том числе сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.

Закон определяет порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, такого рода информации, генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению указанной информации и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления.

На основании такого обращения Роскомнадзор незамедлительно определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение указанного информационного ресурса, обслуживающего владельца сайта в сети Интернет, на котором размещена указанная информация.

Также Роскомнадзор направляет лицу, обеспечивающему размещение информационного ресурса, уведомление о нарушении порядка распространения информации с требованием принять меры по удалению такой информации, фиксирует дату и время направления уведомления.

Незамедлительно с момента получения уведомления лицо, обеспечивающее размещение информационного ресурса, обязано проинформировать об этом обслуживаемого владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно удалить указанную информацию.

В течение суток с момента получения от лица, обеспечивающего размещение информационного ресурса, уведомления, владелец информационного ресурса обязан удалить такую информацию.

В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса лицо, обеспечивающее размещение информационного ресурса, обязано ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу незамедлительно по истечении суток с момента получения уведомления.

В случае непринятия лицом, обеспечивающим размещение информационного ресурса, и (или) владельцем информационного ресурса указанных мер, доменное имя сайта в сети Интернет, его сетевой адрес, указатели страниц сайта в сети Интернет, позволяющие идентифицировать указанную информацию, направляются операторам связи для принятия мер по ограничению доступа к данному информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети Интернет.

После получения таких сведений, оператор связи обязан незамедлительно ограничить доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети Интернет, на котором размещена указанная информация.

В случае, если владелец информационного ресурса удалил указанную информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проведения проверки достоверности этого уведомления незамедлительно уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Уведомительный порядок был введен в законопроект при втором чтении.

"Такие формулировки позволят вывести из зоны действия закона пользователей, которые опубликовали такую информацию случайно, или неверно оценив ее характер", - сказал ранее журналистам автор соответствующих поправок, председатель комитета по информационной политики, информационным ценным технологиям и связи Леонид Левин.

Отдельные личности, находящиеся на службе у государства, например, "губернатор или депутат, не смогут воспользоваться положениями этого закона", также отметил председатель комитета.