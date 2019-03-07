Подготовку к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге совместят с мероприятиями к 300-летию города

07.03.19 11:43

© РИА Новости. Павел Лисицын

7 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил первому заместителю Алексею Орлову курировать ход подготовки к Универсиаде-2023, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

"Также в работу включится глава Екатеринбурга Александр Высокинский", - говорится в сообщении.

На заседании правительства области в четверг Е.Куйвашев отметил, что подготовку к Универсиаде-2023 необходимо увязать с планом мероприятий к 300-летию Екатеринбурга.

"При подготовке программы проведения Универсиады необходимо учесть все аспекты: строительство новых спортивных сооружений, подготовку мест проживания, организацию транспортных маршрутов, безопасность, работу волонтеров, культурную программу для участников и гостей и многое другое", - приводятся в сообщении слова Е.Куйвашев.

Также глава региона подчеркнул, что заявочная книга мероприятия "должна быть подготовлена на самом высоком уровне".

Ранее губернатор Свердловской области Е.Куйвашев заявлял, что в случае победы заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады в 2023 году город сможет принять 200 тысяч гостей из 150 стран. Также для проведения соревнований потребуется построить пять спортивных объектов, а также специальную Деревню Универсиады.

Кроме того, запланированы новые транспортные узлы и развязки.

29 января пресс-служба вице-премьера РФ Ольги Голодец сообщила, что Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований согласовала заявку на проведение в Екатеринбурге Всемирной летней универсиады 2023 года.

В программу всемирных летних Универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей.