Бывший замгубернатор Новгородчины предстанет перед судом по делу о взятках

07.03.19 11:46

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 марта. Interfax-Russia.ru - Следствие направило в суд дело бывшего первого замгубернатора Новгородской области Арнольда Шалмуева, обвиняемого во взяточничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР в четверг.

"А.Шалмуев признал вину и пошел на сотрудничество со следствием", - сказал собеседник агентства.

Дело передано в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, дело о взятке 17 млн рублей в отношении А.Шалмуева СКР возбудил в 2018 году. Согласно версии следствия, в 2012 году чиновник передал эту сумму в качестве оплаты за покровительство члену Совета Федерации от Новгородской области Дмитрию Кривицкому.

В 2016 году суд приговорил А.Шалмуева к 8 годам 10 месяцам колонии за крупное хищение бюджетных средств. Подозреваемый в причастности к тому же делу и объявленный в международный розыск Д.Кривицкий в 2018 году был задержан в Италии. Решается вопрос о его экстрадиции на родину.