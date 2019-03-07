Около 5 млрд направят на онкологическую помощь в Свердловской области

07.03.19 11:49

© РИА Новости. Павел Львов

7 марта. Interfax-Russia.ru - Медицинские учреждения Свердловской области получат около 5 млрд рублей на оплату онкологической помощи в 2019 году, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

"Этот показатель на 65% выше прошлогоднего", - говорится в сообщении.

По данным Территориального фонда ОМС, средства планируется направить на оплату около 70 тысяч госпитализаций в дневной и круглосуточный стационары, а также помощь в амбулаторном звене.

"Столь существенный рост, в основном, связан с расширением схем терапии и рекомендациями к более частому использованию самых современных и дорогостоящих химиопрепаратов", - поясняется в пресс-релизе.

Отмечается, что за последние полгода средняя стоимость лечения онкобольного выросла с 51 до 67 тысяч рублей.

В настоящее время в Свердловской области онкологическую помощь оказывают областной онкодиспансер и еще 63 медицинские организации.