Тысячи жителей и гостей Волгограда посетили выставку "Сирийский перелом"

07.03.19 11:53

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

7 марта. Interfax-Russia.ru-- Посетители акции "Сирийский перелом" смогли увидеть уникальную передвижную выставку трофейного вооружения и военной техники из Сирии, а также тематические платформы, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Более 22 тыс. жителей Волгограда и военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) посетили уникальную передвижную выставку трофейного вооружения и военной техники из Сирии. Посетители могли ознакомиться с уникальными образцами военной техники, работами военных художников и фотографов, экспозициями ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия, посмотреть концертную программу творческих коллективов воинских частей ЮВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экскурсии для всех желающих проводили военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач в Сирии.

Помимо этого, на станции был развернут пункт отбора на военную службу по контракту, который посетило более 1 тыс. человек. Все желающие могли пообщаться с представителями военных комиссариатов по вопросу поступления на военную службу, пройти профессиональный психологический отбор и сдать первичные документы. Сотрудники пункта консультировали кандидатов о должностях, местах будущей службы, а также о социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" организованная Минобороны РФ, стартовала 23 февраля на Казанском вокзале Москвы и приурочена к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.