Скачками и метанием гири отметят Масленицу в Тюменской области

07.03.19 12:00

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

7 марта. Interfax-Russia.ru - Масленичные гулянья пройдут 9 марта на казачьем подворье в Нижнетавдинском районе Тюменской области, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в четверг в региональном комитете по делам национальностей.

"Гости праздника "Масленица по-казачьи" смогут побывать на чемпионате по метанию гири, поучаствовать во взятии снежного городка и в боях "стенка на стенку", - сказал сотрудник пресс-службы.

Кроме того, в программе праздника - театрализованное представление и скачки на конях в русской упряжке.

"Все желающие смогут отведать блины, кулеш и травяной чай, поучаствовать в конкурсах и казачьих играх", - отметил собеседник агентства.

Завершится праздник сжиганием чучела Масленицы.