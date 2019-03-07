Госдума РФ уточнила, в каких банках можно погасить ипотеку маткапиталом

07.03.19 12:05

© РИА Новости. Нина Зотина

7 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ приняла закон о том, что средства материнского капитала можно будет направлять только на погашение тех кредитов, которые граждане взяли у компаний, подконтрольных ЦБ.

Принятый в окончательном, третьем чтении закон исключает "иные некредитные организации" из перечня компаний, которым могут быть направлены средства материнского капитала в рамках договоров займа на приобретение жилья. В пояснительной записке к документу уточняется, что большинство этих организаций неподконтрольны ЦБ, следовательно, есть высокие риски неправомерных действий.

Одновременно предлагается включить в число таких организаций сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, что даст возможность семьям, проживающим в отдаленных районах со слаборазвитой банковской сетью, взять займы на жилье. В законе также более четко прописывается возможность направления средств материнского капитала в рамках ипотеки в адрес АО "ДОМ.РФ".

Уточняется, что средства материнского капитала не могут быть направлены на покупку жилья, которое признано непригодным для проживания или в случае, если многоквартирный дом, в котором оно находится, признан аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Предлагаемые изменения не касаются заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, направленных до вступления законопроекта в силу.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.