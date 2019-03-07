Женщинам в колониях обещают мимозу, торты и пирожки

07.03.19 12:11

© РИА Новости. Нина Зотина

7 марта. Interfax-Russia.ru - Конкурсы и праздничные мероприятия уже проходят в женских исправительных колониях, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"Сегодня в женских исправительных колониях отбывают наказание более 35 тыс. женщин. Для всех осужденных 8 марта является выходным. Однако грустить без дела никому не приходится. Созданием праздничного настроения у девушек занимается администрация исправительных учреждений. В этот день осужденных девушек ждут традиционные концерты, театрализованные постановки, конкурсы красоты и сладкое меню", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в "Интерфакс".

Во ФСИН отметили, что в женских исправительных учреждениях 8 марта похоже на обычные дни только неукоснительностью соблюдения режима и безопасности, в остальном - это праздничные концерты, конкурсы, выпечка, мимозы и поздравления. "Праздник для нарушительниц закона никто не отменял", - говорится в сообщении.

"Каждое исправительное учреждение, можно сказать, имеет свой стиль, поэтому праздничные мероприятия проходят по-разному. Кроме того, не все случается именно на 8 марта. Уже в преддверии праздника женщин стараются окружить вниманием и подарить мгновения радости", - сообщили в пресс-бюро.

Отмечается, что, например, в Приморском крае в ИК-10 традиционно проводится конкурс красоты и талантов среди осужденных женщин "Мисс Весна".

"Ежегодно на протяжении более 20 лет руководство учреждения и осуждённые женщины готовят для гостей праздника запоминающееся шоу. Этого праздника осужденные женщины ждут целый год, оказывая помощь представительнице своего отряда не только в создании причёски, макияжа, пошиве сценических нарядов и подготовке творческих номеров, но и в подборе и изучении тематического материала", - сообщили в пресс-бюро.

По данным ФСИН, в этом году конкурс прошел в формате "кругосветное путешествие", в ходе которого участницам предстояла непростая задача передать колорит выбранной ими страны. На конкурсе участницы представили такие страны, как Индия, Испания, Белоруссия, Япония, Марокко, Турция, Греция, Египет, Бразилия, а ведущая - Россию. "Одной из самых интересных номинаций стала "Традиция", где конкурсантки показали гостям бразильский карнавал, испанскую корриду, японскую чайную церемонию, индийский танец живота и многое другое", - отмечается в тексте.

В пресс-бюро сообщили, что в этом году "Мисс Весна-2019" был представлен в новой концепции - акцент был сделан на таланты девушек, поэтому впервые участницами стали не только обладательницы форм 90-60-90, но и конкурсантки пышных форм.

В тексте отмечается, что в других колониях страны также прошли кулинарные и иные конкурсы, театральные представления с участием детей и взрослых, а также выездные выступления команд КВН среди осужденных.

"Руководство территориальных органов и начальники учреждений поздравляют личный состав. Особенное внимание уделяется отдаленным колониям, где работают женщины. Члены Общественного совета, городская администрация, начальники территориальных органов приезжают в колонии и поздравляют сотрудниц с цветами и подарками", - сообщили в пресс-бюро.

В пятницу, 8 марта, в исправительных колониях запланированы творческие конкурсы, игры в шахматы и шашки, просмотр фильмов и сладкое меню, торты, плюшки и пирожки. Также к женщинам приедут дети и близкие родственники, отмечается в сообщении.