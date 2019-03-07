|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.03.19 12:11
Женщинам в колониях обещают мимозу, торты и пирожки
"Сегодня в женских исправительных колониях отбывают наказание более 35 тыс. женщин. Для всех осужденных 8 марта является выходным. Однако грустить без дела никому не приходится. Созданием праздничного настроения у девушек занимается администрация исправительных учреждений. В этот день осужденных девушек ждут традиционные концерты, театрализованные постановки, конкурсы красоты и сладкое меню", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в "Интерфакс".
Во ФСИН отметили, что в женских исправительных учреждениях 8 марта похоже на обычные дни только неукоснительностью соблюдения режима и безопасности, в остальном - это праздничные концерты, конкурсы, выпечка, мимозы и поздравления. "Праздник для нарушительниц закона никто не отменял", - говорится в сообщении.
"Каждое исправительное учреждение, можно сказать, имеет свой стиль, поэтому праздничные мероприятия проходят по-разному. Кроме того, не все случается именно на 8 марта. Уже в преддверии праздника женщин стараются окружить вниманием и подарить мгновения радости", - сообщили в пресс-бюро.
Отмечается, что, например, в Приморском крае в ИК-10 традиционно проводится конкурс красоты и талантов среди осужденных женщин "Мисс Весна".
"Ежегодно на протяжении более 20 лет руководство учреждения и осуждённые женщины готовят для гостей праздника запоминающееся шоу. Этого праздника осужденные женщины ждут целый год, оказывая помощь представительнице своего отряда не только в создании причёски, макияжа, пошиве сценических нарядов и подготовке творческих номеров, но и в подборе и изучении тематического материала", - сообщили в пресс-бюро.
По данным ФСИН, в этом году конкурс прошел в формате "кругосветное путешествие", в ходе которого участницам предстояла непростая задача передать колорит выбранной ими страны. На конкурсе участницы представили такие страны, как Индия, Испания, Белоруссия, Япония, Марокко, Турция, Греция, Египет, Бразилия, а ведущая - Россию. "Одной из самых интересных номинаций стала "Традиция", где конкурсантки показали гостям бразильский карнавал, испанскую корриду, японскую чайную церемонию, индийский танец живота и многое другое", - отмечается в тексте.
В пресс-бюро сообщили, что в этом году "Мисс Весна-2019" был представлен в новой концепции - акцент был сделан на таланты девушек, поэтому впервые участницами стали не только обладательницы форм 90-60-90, но и конкурсантки пышных форм.
В тексте отмечается, что в других колониях страны также прошли кулинарные и иные конкурсы, театральные представления с участием детей и взрослых, а также выездные выступления команд КВН среди осужденных.
"Руководство территориальных органов и начальники учреждений поздравляют личный состав. Особенное внимание уделяется отдаленным колониям, где работают женщины. Члены Общественного совета, городская администрация, начальники территориальных органов приезжают в колонии и поздравляют сотрудниц с цветами и подарками", - сообщили в пресс-бюро.
В пятницу, 8 марта, в исправительных колониях запланированы творческие конкурсы, игры в шахматы и шашки, просмотр фильмов и сладкое меню, торты, плюшки и пирожки. Также к женщинам приедут дети и близкие родственники, отмечается в сообщении.
|
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket