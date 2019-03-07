Курская область будет оплачивать вывоз мусора по факту, а не по нормативам

07.03.19 12:13

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 марта. Interfax-Russia.ru - Курская область запустила в одном из микрорайонов Курчатова эксперимент по новой системе оплаты за вывоз мусора, в дальнейшем схему планируется распространять во всем регионе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Суть новой схемы заключается в том, что все мусоровозы подключаются к системе ГЛОНАСС, и на интерактивной карте видно, когда и во сколько мусоровоз был на той или иной контейнерной площадке. Ряд площадок оборудован камерами. На основе этих данных делается расчет того, сколько мусора вывозится по факту.

"Мы хотим сделать так, чтобы куряне платили за фактические оказанные услуги, а не за эфемерные расчеты. Конечно, не получится сделать так, чтобы учет шел по каждой квартире. Но с помощью современных технических средств мы вместе с региональными операторами будем видеть реальную картину: сколько машин работает, количество вывозимого ими мусора, знать вес мусоровоза на полигоне. Этот процесс новый, здесь Курская область далеко впереди других регионов", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Алексея Смирнова.

В прошлом году в Курской области были снижены нормы накопления ТКО. Так, в 2019 году расчетные нормативы накопления ТКО в среднем сократились на 30% по сравнению с нормативами, которые действовали в 2018. Плата населения уменьшилась в среднем от 25 до 45%.