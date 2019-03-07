Генпрокуратура: Чайка помог освободить задержанного в Греции россиянина

07.03.19 12:16

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

7 марта. Interfax-Russia.ru - Освобождение греческими властями россиянина Евгения Калинина, арестованного по запросу Украины, стало результатом переговоров генпрокурора России Юрия Чайки с министром юстиции Греции, заявил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Решающую роль в принятии вчерашнего решения сыграли переговоры, в том числе, в формате "один на один", которые провели генеральный прокурор Юрий Чайка и министр юстиции Греции", - сказал А.Куренной в четверг.

По его словам, "свою роль сыграли также те новые аргументы, которые привел генпрокурор России своему коллеге из Греции".

"Конечно, мы благодарны нашим греческим коллегам за взвешенный профессиональный подход, который они проявили при принятии решения. И наша работа по отстаиванию интересов российских граждан за рубежом, буде продолжена", - отметил представитель генпрокуратуры РФ.

Отвечая на вопрос, что теперь ждет Е.Калинина, собеседник агентства сказал: "Все. Он уже дома, в России, он свободный человек".

Касаясь ситуации вокруг другого россиянина, арестованного в Греции по запросу США, А.Куренной напомнил о том, что в ходе переговоров в Афинах накануне генпрокурор России "высказал жесткую позицию российской стороны в связи с затягиванием его ареста и решения вопроса об экстрадиции".

"По нашему мнению, весь этот процесс слишком затянулся, он уже находится под стражей 19 месяцев. И мы выражаем надежду, что его вопрос будет решен с такой же степенью взвешенности, в чем нас уверил греческий министр юстиции", - добавил представитель Генпрокуратуры РФ.

Посольство России в Греции ранее в четверг сообщило, что россиянин Евгений Калинин, которого задержали в Греции в конце февраля по запросу Украины, освобожден из-под стражи и вылетел в Москву.

"Россиянин Евгений Калинин, задержанный 28 февраля в Греции по запросу Украины, освобожден 6 марта и уже вылетел в Москву", - отмечается в сообщении посольства в Twitter.

Ранее сообщалось, что власти Греции по запросу Украины задержали российского специалиста по энергетике Е.Калинина, когда тот прилетел в Афины в ходе командировки. По данным СМИ, Е.Калинин включен в "черный список" скандально известного украинского сайта "Миротворец", который публикует личные данные людей, посещавших Крым или критически отзывающихся об украинской власти.