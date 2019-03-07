Победитель Челябинского фестиваля капустников получит "золотой" чугунок

07.03.19 12:30

© РИА Новости. Александр Гущин

7 марта. Interfax-Russia.ru - Областной фестиваль театральных капустников "Чугунок" пройдет в Челябинске 7 и 8 апреля, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального Минкультуры в четверг.

Мероприятие входит в программу проекта #ТеатрПространствоСвободы, который проходит под эгидой министерства культуры Челябинской области.

"Первая проба была в прошлом году, свои капустники привезли 12 коллективов из Челябинска, Магнитогорска, Верхнего Уфалея и Озерска. В этом году организаторы надеются, что число участников возрастет", - рассказали в пресс-службе.

Принять участие в веселом конкурсе могут не только профессиональные актеры и режиссеры, но также студенты театральных учебных заведений и любительские театры.

"Для этого нужно подготовить выступление по собственному сценарию в пределах 10 минут. Сыграть в нем могут не более пяти человек. Техническое оснащение берут на себя организаторы", - отметили в Минкульте области.

В первый день фестиваля на сцену Дома актера выйдут любительские коллективы, на следующий день эстафету подхватят профессионалы.

Жюри возглавит бывший челябинец, поэт, драматург, автор текстов для ситкома "Моя прекрасная няня" и других сериалов Сергей Плотов. Также в этом году в жюри войдет известный музыкант, солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев.

"Самые интересные выступления отметят "золотыми", "серебряными" и "бронзовыми" чугунками, также лучшие номера войдут в гала-концерт лауреатов фестиваля", - сказали в пресс- службе.

Кроме того, победитель отправится на российский фестиваль уличных театров и капустников "Весёлая коза", который проходит в Нижнем Новгороде.

Новый проект регионального Минкультуры фестиваль #ТеатрПространствоСвободы, адресован молодому зрителю. Театральный марафон проходит в течение месяца и объединяет все театральные коллективы области.

Проект предполагает показы моноспектаклей, представления любительских театров, мастер-классы, поэтические поединки, экскурсии, театральные уроки и фотосессии, перформансы и прочее.