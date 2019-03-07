Новосибирск примет общероссийский сабантуй

07.03.19 12:33

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

7 марта. Interfax-Russia.ru - XIX Федеральный Сабантуй пройдет в Новосибирской области 8-9 июня 2019 года, сообщает пресс-служба облправительства.

Планируется, что центральной площадкой праздничных мероприятий станет Михайловская набережная в Новосибирске.

Среди событий XIX Федерального Сабантуя - культурно-массовые и спортивные мероприятия, в частности, борьба корэш (куреш), спортивные соревнования по армреслингу, подтягиванию, поднятию гирь, а также сельскохозяйственная выставка и конные скачки.

"В общей сложности Федеральный Сабантуй в Новосибирской области соберет более 3 тыс. человек из разных регионов России", - говорится в сообщении.