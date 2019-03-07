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07.03.19 12:38

Стаи бродячих собак в Самарской области нападают на раненых косуль

© РИА Новости. Виталий Аньков
7 марта. Interfax-Russia.ru - Нападения стай бродячих собак на косуль и молодых кабанов за последнюю неделю участились в Самарской области, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Поволжье" в департаменте охоты и рыболовства региона.

"Косули не могут свободно передвигаться, проваливаются глубоко в снег и настом ранят себе ноги. Животные (...) в условиях бескормицы. Многие погибают. Бродячие собаки нападают на обессиленных животных, в первую очередь на косуль и молодых кабанов", - сказал представитель департамента.

Он отметил, что собаки охотятся стаей с четким распределением ролей. "Одни собаки загоняют животных, другие залегают в засаде и ждут, когда животные на них выбегут и нападают", - рассказал собеседник агентства.

"За последнюю неделю по вине стай бродячих собак погибло шесть косуль. В одном месте погибло две особи, в другом - четыре. Во всех случаях мы принимаем решение по регулированию численности бродячих собак. У нас есть для этого все основания. Мы видим, что животные гибнут. Тем более, что наступил такой период, когда большинство самок косулей беременны", - сообщил представитель департамента.

Он отметил, что из-за глубоких снегов животным тяжело добраться до кормов, которые они добывали на полях.

"Они сейчас могут спастись в условиях, где их подкармливают. С ноября месяца люди вывозят в кормушки сено, веточные корма и самое главное - зерно, которое активно поедается как косулями, так и кабанами", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, идет работа по поимке браконьеров, которые также пользуются сложившейся ситуацией.

"Браконьеры активизировались, но мы успешно пресекаем их попытки. В этом году мы поймали много браконьеров на снегоходах. Есть браконьеры, которые используют снегоходы, чтобы догнать и замучить животных. Был случай, когда два человека пытались поймать кабана, наехав на него снегоходом. Но наши сотрудники зафиксировали это с помощью камер и поймали их. Делом занимается полиция", - отметил представитель департамента.

В Самарской области обитает только сибирская косуля, численность популяции составляет порядка 13-14 тыс. особей.

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