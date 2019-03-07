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07.03.19 12:39
Порывистый ветер и гололед ожидаются в Москве 8 марта
По информации ведомства, с 21:00 четверга в течение ближайших 24 часов в Москве и Подмосковье местами возможен гололед.
По прогнозу Росгидромета, ночью и днем 8 марта в Москве может выпасть до 7 мм осадков. Это около 20% месячной нормы, которая в марте насчитывает 34 мм.
Кроме того, в течение ближайших 34 часов на территории столичного региона сохраняется вероятность порывистого ветра.
В детализированном прогнозе Гидрометцентра России уточняется, что в ночь на 8 марта в Москве местами подморозит до минус 4 градусов, по области - до минус 7 градусов. Ожидаются облачная погода, небольшие осадки, местами гололед и порывистый ветер до 15 м/сек.
Днем 8 марта в Москве и Подмосковье местами потеплеет до плюс 5-6 градусов, сохраняется вероятность осадков, гололедицы и порывистого ветра до 15 м/сек.
Атмосферное давление в Москве и Подмосковье 8 марта будет колебаться от 744 до 748 мм рт. ст., то есть в пределах нормы.
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