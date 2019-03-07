Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Ростовской области

07.03.19 12:50

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

7 марта. Interfax-Russia.ru - Два легковых автомобиля в четверг утром столкнулись на трассе "хутор Усьман - поселок Веселый - город Сальск" в Ростовской области, есть жертвы и пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, водитель "Лады Гранта" выехал на встречную полосу движения, где врезался в автомобиль "Киа Спектра". В результате ДТП погибли три человека, еще четверо с травмами были госпитализированы", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.