Два депутата Госдумы посетили воинские части на Кунашире и Итурупе

07.03.19 12:52

© РИА Новости. Стрингер

7 марта. Interfax-Russia.ru - В ходе визита на Курильские острова депутаты Госдумы посетили воинские части, передали грамоты и подарки, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (фракция ЛДПР).

"Мы с коллегой, депутатом Госдумы от фракции ЛДПР Алексеем Диденко, посетили острова Кунашир и Итуруп, это было 1-2 марта", - сказал А.Шерин в четверг "Интерфаксу".

Он напомнил, что ранее внёс в Госдуму "законопроект о признании 2 сентября Днём воинской славы в честь победы над милитаристской Японией, и в знак поддержки этой инициативы решил поехать туда".

А.Шерин отметил, что по его запросу от министерства обороны РФ было получено разрешение на эту поездку.

"Мы посетили воинские части и вручили благодарственные письма от Государственной Думы, вручили подарки, приветственный адрес от Владимира Жириновского", - сообщил депутат.

"На этих островах мы увидели, что действительно, даже в самых удалённых уголках нашей родины ведётся очень интенсивное строительство в том числе по вопросам обеспечения жильем военнослужащих и семей контрактников. Очень приятно это наблюдать и констатировать факт", - сказал А.Шерин.

Также он сообщил, что "никакого вопроса на предмет того, чьи это острова, вообще не может быть, потому что люди, которые там служат, получают в том числе достойные заработные платы".

"Скажем так: контрактник получает около 80 - 120 тысяч рублей в звании сержант. И для людей молодых, которые получают выслугу год за два, это очень хорошие перспективы", - отметил парламентарий.