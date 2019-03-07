Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Челябинска

07.03.19 12:55

© РИА Новости. Максим Блинов

7 марта. Interfax-Russia.ru - Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили представленную после корректировки проектно-сметную документацию на реконструкцию челябинского аэропорта "Баландино", сообщает пресс-служба ведомства.

Изменения в проект реконструкции были внесены, чтобы довести аэродромный комплекс "Баландино" до III категории ИКАО. Это даст возможность круглогодично при любой погоде принимать все типы воздушных судов без ограничений по взлетной массе. В рамках корректировки, в частности, разработаны решения по объектам радиотехнического, метеорологического и светосигнального оборудования аэродрома и приняты иные необходимые для реализации проекта меры.

Все работы будут профинансированы из средств ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".

Как сообщалось, реконструкция аэропорта проводится в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. Первый этап реконструкции уже осуществляется, он включает ремонт взлетно-посадочной полосы, нескольких рулежных дорожек, перронов для стоянки самолетов и периметрового ограждения. Второй этап предполагает реновацию нескольких рулежных полос, в том числе магистральной, строительство новых перронов, обустройство водосточно-дренажной системы.

Ранее со ссылкой на замминистра транспорта РФ Александра Юрчика сообщалось, что расходы федерального бюджета на реконструкцию аэродромной части челябинского аэропорта "Баландино" составят более 6 млрд рублей.

"Баландино" находится под управлением холдинга "Новапорт". "Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время он является крупнейшим аэропортовым холдингом в РФ, в него входят 16 региональных аэропортов.