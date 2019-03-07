Севастопольские археологи нашли в море средневековое гончарное производство

07.03.19 13:02

© РИА Новости. Александр Макаров

7 марта. Interfax-Russia.ru - Археологи обнаружили в Севастополе часть гончарной мастерской, изучение которой может раскрыть подробности производства средневековых амфор и проследить торговые маршруты того времени.

"В ходе исследований в Карантинной бухте мы выявили в воде большой участок мастерской, который оказался затоплен в море. Как оказалось, эта мастерская производила однотипные и хорошо датированные амфоры - VIII-IX века нашей эры", - сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Юг" заведующий отделом подводной археологии музея-заповедника "Херсонес Таврический" Андрей Букатов.

На данный момент археологи провели только предварительные работы по изучению обнаруженного производства амфор. Полноценное исследование займет еще несколько лет. Как пояснил собеседник агентства, нахождение объектов под водой - на глубине около метра в условиях плохой видимости - технически осложняет этот процесс.

"Самое интересное в том, что там большое количество фрагментов бракованных изделий - слипшиеся горловины, пережог, деформированные изделия. Есть крупные фрагменты - до третьей части амфор, а в основном это керамический бой. Но он позволяет очень хорошо проследить производство. Информации - масса", - уточнил А.Букатов.

По словам археолога, подобные амфоры были распространены в Средние века по всему Причерноморью. "Как раз на этот период приходится всплеск массового производства. И связано это, видимо, с какими-то экономическими процессами", - отметил он.

Таким образом, тщательное изучение найденных фрагментов амфор позволит проследить торговые маршруты того времени, добавил ученый.

Гончарную печь мастерской обнаружить пока не удалось, но найдены элементы печной обмазки.

Карантинная бухта расположена недалеко от центральной части Севастополя. На одном из берегов бухты в V веке до нашей эры был основан Херсонес.

Херсонес - древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир. Заповедник в 2013 году внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. "Херсонес Таврический" указом президента России в декабре 2015 года отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.