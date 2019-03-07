Симферополь вошел в список городов для одиночных путешествий россиянок

07.03.19 13:17

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

7 марта. Interfax-Russia.ru - Россиянки, путешествующие в одиночку, чаще всего выбирают российские черноморские курорты, Турцию и Европу, показал опрос сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

В опросе приняли участие 35 тыс. российских путешественниц.

"Большинство девушек выбирают для одиночных поездок российские курорты Сочи и Симферополь, а также Москву и Петербург. Такой выбор девушки объясняют тем, что боятся языкового барьера и поэтому не летят за границу", - рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор сервиса Янис Дзенис.

Следом по популярности идет Турция. "Многие респондентки отметили, что несколько раз самостоятельно посетили Анталью и остались довольны ее исторической частью. Некоторые выбирали турецкое побережье из-за того, что друзья отказывались составить компанию. Никто из опрошенных не жаловался на проблемы во время путешествия", - отметил Я.Дзенис.

Он добавил, что в пятерку безопасных стран для соло-туристок также вошли европейские направления: Италия (Милан, Рим, Венеция), Испания (Мадрид и Барселона) и Германия (Берлин и Мюнхен).

"Шестое место заняла Грузия, куда легко купить недорогие авиабилеты в последний момент и не требуется виза. Следом идет Кипр, где виза оформляется бесплатно и всего за один день", - рассказал Я.Дзенис.

Он отметил, что российских девушек совсем не пугают знаменитые фавелы в Бразилии, эта страна оказалась на восьмом месте рейтинга для соло-поездок. "Многие приезжают в Бразилию, чтобы посетить карнавалы. А одна туристка рассказала, что в поездке встретила свою любовь и теперь путешествует вместе с возлюбленным", - сообщил эксперт.

Предпоследнее место в рейтинге заняла Япония, которую россиянки назвали "очень спокойной страной для одиноких девушек". А завершила рейтинг Финляндия, куда по большей части ездят туристки из Петербурга.

"На вопрос, почему стоит путешествовать в одиночку, девушки чаще всего отвечали, что это отличный способ сэкономить, так как билеты покупаются в нестандартные даты, которые могут не подходить близким. Кроме того, так можно прочувствовать атмосферу города, вдоволь походить по музеям и покататься на экскурсии", - заключил Я.Дзенис.