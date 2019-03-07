07.03.19 13:18

© РИА Новости. Владимир Песня

7 марта. Interfax-Russia.ru - Дни ЮНЕСКО в Татарстане предложил провести в следующем году глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле.

"Я предложил подумать над тем, чтобы провести Дни ЮНЕСКО в Татарстане. Это мог бы стать фестиваль ЮНЕСКО в Татарстане, где под одним брендом бы объединилась бы и культурная программа, и научная программа, и программа, связанная с образованием и коммуникацией", - сказал М.Федотов журналистам по окончании встречи, которая состоялась в Казанском Кремле с участием президента Татарстана Рустама Минниханова и государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ считает, что в рамках одного проекта можно объединить огромное количество мероприятий, которые послужат и продвижению идей ЮНЕСКО в Татарстане и реализации проектов ЮНЕСКО в республике и распространению этих идей и проектов на другие регионы России.

"То есть, по сути дела, Татарстан может стать центром фестиваля ЮНЕСКО в России в следующем году. На мой взгляд, это было бы очень здорово", - добавил М.Федотов.

По его словам, генеральному директору ЮНЕСКО понравилась эта идея, она ее поддержала.