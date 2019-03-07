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07.03.19 13:22

Строительства фабрики по переработке желруды в Миассе законсервировано

© РИА Новости. Илья Питалев
7 марта. Interfax-Russia.ru - ООО "Круглогорский ГОК" (Челябинск, находится под управлением московской ГК "Джей Ви Пи") приостанавливает строительство фабрики для переработки и обогащения железной руды в Миассе (Челябинская область) на фоне негативной реакции общественности, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Джей Ви Пи" Сергей Костылев.

"Компанией принято решение во избежание нагнетания дальнейшей напряженности о приостановлении всей деятельности на территории, входящей в лицензионный участок, консервации проекта и прекращения финансирования. К сожалению, данные мероприятия затрагивают интересы работающего персонала. В настоящее время обсуждаются приемлемые пути расторжения трудовых соглашений", - сказал С.Костылев.

По его словам, в прессе и на интернет-ресурсах появилась недостоверная информация о проекте в целом, взаимодействии руководства компании с местными и региональными органами власти, ее планируемой деятельности, технологии добычи и переработки, дорожной карте проекта.

При этом он отметил, что технология обогащения руды Круглогорского месторождения не предусматривала способов, основанных на применении химических реагентов, технологической воды или высоких температур. Природные водные ресурсы также не используются и соответственно не загрязняются.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проект оценивался в 700 млн рублей, согласно проектной документации, срок его реализации - с 2018 по 2027 год.

Соглашение о взаимодействии при реализации проекта администрация Миасса подписала с инвестором еще 9 ноября 2018 года. Круглогорский ГОК получил земельный участок в районе горы Круглая по автодороге М5 "Урал", однако для строительства фабрики его необходимо перевести из сельхозкатегории в земли промышленного назначения.

В феврале 2019 года губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал прекратить начатые без утвержденного проекта и получения экспертного заключения работы по строительству ГОКа в Миассе, указав на имеющиеся экологические риски.

Более 1 тыс. жителей Миасса 2 марта вышли на митинг против ГОКа. По мнению противников строительства, предприятие может существенно ухудшить экологическую обстановку и туристическую привлекательность в одном из самых чистых городов Челябинской области и его окрестностях, так как на огромной площади будут уничтожены природные экосистемы, а их место займут отвалы и хвостохранилища, загрязняющие атмосферу, почву и воду.

Возле Миасса расположены Ильменский заповедник, памятники природы озеро Тургояк и Хамитовские болота, Иремельское водохранилище.

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