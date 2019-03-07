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07.03.19 13:24
Дожди с мокрым снегом ждут Петербург и Ленобласть на выходных
Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона, в северной столице во второй половине дня в четверг, как и по области, пройдет снег. К ночи в Петербурге потеплеет до нуля градусов, днем в пятницу ожидается плюс 4-6 градусов, в субботу - плюс 1-3 градуса. В воскресенье ночью похолодает до минус 1-3 градусов, днем ожидается от нуля до плюс 2 градусов. На дорогах будет гололедица.
Предстоящей ночью через Ленинградскую область будет проходить атмосферный фронт, который принесет осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в пятницу по области ожидается дождь, температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - плюс 1-6 градусов.
В субботу по области теплая погода сохранится, осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 3 градусов. В воскресенье ночью будет прохладнее, температура воздуха понизится до нуля - минус 5 градусов, днем потеплеет до минус 2 - плюс 3 градусов, пройдет мокрый снег.
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