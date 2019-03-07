Калининградская прокуратура выявила факты прививания детей просроченной вакциной

07.03.19 13:30

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

7 марта. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Калининградской области выявила факты применения вакцины с истекшим сроком годности в ходе прививочной компании детей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Нарушения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних были выявлены в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калининградской области "Пионерская городская больница". Там при вакцинации 17 детей в возрасте от года до трех лет использовалась коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина с истекшем сроком годности", - говорится в сообщении.

В действиях медперсонала больницы усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 238 УК РФ. Материалы проверки направлены прокурором в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.