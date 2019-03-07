Структурированного бандподполья в Кабардино-Балкарии нет - МВД

07.03.19 13:38

© РИА Новости. ФСБ РФ

7 марта. Interfax-Russia.ru - В МВД Кабардино-Балкарии заявили об отсутствии структурированного экстремистского бандподполья в регионе.

"После 2016 года структурированного экстремистского бандподполья в КБР нет. Лидеров, которые себя заявляют амирами, у нас нет. Есть некоторые проявления, как гибель полицейского в Атажукино (3 октября в селе Атажукино Баксанского района КБР обнаружено тело участкового уполномоченного полиции с огнестрельным и ножевыми ранениями - ИФ), но это не экстремистское бандподполье", - сообщил глава МВД по КБР Игорь Ромашкин, выступая с отчетом в парламенте республики в четверг.

Он отметил, что определенное количество отбывших наказание после событий 2005 года (нападение на Нальчик 13 октября 2005 года - ИФ) освободились из мест заключения, и "эти люди не выпадают из поля зрения полиции, пока мы не убедимся, что они встали на путь исправления и ведут законопослушный образ жизни".

Министр также сообщил, что за 2018 год органами правопорядка в КБР выявлено около 300 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

"Обнаружено и изъято 177 единиц огнестрельного оружия, преимущественно гладкоствольного, свыше 5 тыс. боеприпасов, около трех килограмм взрывчатых веществ и одно самодельное взрывное устройство", - уточнил министр.

В 2018 году было раскрыто 8 преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

"Все они относятся к периоду 2010-2015 годов, сумма финансирования составила более 1 млн 200 тыс. рублей. За совершенные в прошлые годы преступления террористического и экстремистского характера задержано 29 человек", - добавил И.Ромашкин.

Он напомнил, что в феврале 2019 года при оказании вооруженного сопротивления были нейтрализованы трое членов религиозно-экстремистской группировки.

"Выездов жителей республики для участия в международных террористических организациях не допущено", - подчеркнул министр.