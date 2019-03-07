Депутатам ХМАО разрешили не рассказывать о доходах родственников по уважительным причинам

07.03.19 13:42

© РИА Новости. Руслан Кривобок

7 марта. Interfax-Russia.ru - Депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа наделили правом не раскрывать данные о доходах, расходах и имуществе своих родственников по уважительным причинам, говорится в материалах сайта окружного парламента.

Соответствующие изменения депутаты думы внесли в региональный закон, касающийся контроля за достоверностью сведений о доходах народных избранников, их супругов и несовершеннолетних детей.

"Уважительной причиной непредставления сведений о доходах служащего может быть любая жизненная ситуация (нахождение в длительной командировке, в местах отбывания наказания, чрезвычайная ситуация)", - говорится в документах.

Отмечается, что при возникновении подобных ситуаций депутаты должны обращаться с заявлением в специальную комиссию, работающую при думе. При этом отсутствие обращения депутата влечет решение о досрочном прекращении его полномочий.

Кроме того, право не предоставлять сведения о доходах по уважительным причинам не распространяется на самих депутатов.

Как сообщалось, самый богатым депутатом Думы ХМАО считается генеральный директор АО "Дорожно-строительная компания "Автобан" Алексей Андреев, заработавший в 2017 году 375,5 млн рублей.