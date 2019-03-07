МИД РФ: американские СМИ готовят общественность к возобновлению ядерных испытаний

07.03.19 13:56

© РИА Новости. Владимир Песня

7 марта. Interfax-Russia.ru - Американские СМИ готовят общественное мнение страны к необходимости возобновления ядерных испытаний, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на появившиеся в американских СМИ сообщения о необходимости возобновления Соединенными Штатами Америки ядерных испытаний", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

В частности, в недавней статье бывших руководящих сотрудников лос-аламосской национальной лаборатории в журнале "Вопросы науки и технологии", а также материалах бывшего главы профильного управления Пентагона отмечается, что "без натурных ядерных испытаний гарантировать эффективность и надежность стратегического ядерного потенциала США невозможно", отметила она.

"Появление подобных публикаций, очевидно, нужно рассматривать как подготовку американского общественного мнения к тому, что ядерные испытания это якобы неизбежная необходимость, и без них национальная безопасность США может оказаться под угрозой", - подчеркнула представитель МИД РФ.

По ее словам, высказанные суждения отвечают курсу Вашингтона на создание условий для возможного возобновления ядерных испытаний, объясняют нежелание США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и приведение в повышенную готовность испытательного полигона в Неваде.

"Подобные действия оставляют все меньше уверенности в том, что США будут и в дальнейшем соблюдать действующий с 1992 года мораторий на ядерные испытания", - сказала М.Захарова.