Подозреваемых в убийстве следователя полиции по особо важным делам Шишкиной задержали в Петербурге

07.03.19 14:07

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

7 марта. Interfax-Russia.ru - Двое подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам Управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной задержаны в Санкт-Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Следственного комитета.

"По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов, 2000 года рождения, а посредником - 17-летний житель Санкт-Петербурга", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным СК, в настоящее время с ними проводятся следственные действия, решается вопрос об аресте. Устанавливаются заказчики преступления.

В СК сообщили, что действиях задержанных усматриваются признаки таких преступлений, как посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование и незаконный оборот оружия.

Со своей стороны, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что подозреваемые были задержаны в 6:30 утра в ходе совместной работы МВД, ФСБ и Росгвардии.

"Руководством МВД России раскрытие данного резонансного противоправного деяния было взято на контроль. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по задержанию всех причастных к данному преступлению лиц", - добавила И.Волк

Как сообщалось, утром 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Красногорского района Московской области возле своего дома была найдена застреленной старший следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (УТ МВД по ЦФО), подполковник полиции Е.Шишкина.

По данным следствия, за несколько месяцев до этого неустановленные лица сожгли ее личный автомобиль.

Подмосковный главк СК возбудил тогда уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), которое позднее было переквалифицировано на ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Также дело расследуется по ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Осведомлённый источник сообщил ранее агентству, что Е.Шишкина получала угрозы в связи с расследуемым ей уголовным делом и обращалась за госзащитой.

"Шишкина в частности расследовала уголовное дело, связанное с мошенничеством с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда, неоднократно получала анонимные угрозы", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя областного главка Следственного комитета (СК) Ольги Врадий, следствие напрямую связывает убийство Е.Шишкиной с ее профессиональной деятельностью.