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07.03.19 14:10

Каждый десятый болельщик ЧМ-2018 по футболу повторно посетил РФ по FAN ID

© РИА Новости. Илья Питалев
7 марта. Interfax-Russia.ru - Каждый десятый болельщик Чемпионата мира по футболу-2018 повторно посетил Россию по FAN ID, их расходы по банковским картам с августа по декабрь составили почти 10 млрд рублей, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ПАО "Сбербанк".

"Сбербанк выяснил, сколько иностранных туристов, впервые приехавших в Россию во время Чемпионата мира по футболу, вернулись в страну в августе-декабре 2018 года. У нас снова побывал каждый десятый футбольный болельщик, это 5,4% от общего въездного потока иностранных туристов в страну. При этом траты возвратившихся туристов по банковским картам в августе-декабре 2018 года составили не менее 9,9 млрд рублей", - рассказали в компании.

Как отмечают в пресс-службе Сбербанка, чаще всего в Россию возвращались болельщики из США (43,8% от общего числа туристов из этой страны), Германии (8,6%), Казахстана (5,7%), Бразилии (5,3%) и Белоруссии (4,5%). Наибольшее количество транзакций совершили граждане США (48,3% от общих расходов туристов из этой страны), Казахстана (10,5%), Германии (4%), Бразилии (3,5%) и Белоруссии (2,7%).

Среди наиболее популярных российских направлений у иностранных болельщиков, по данным Сбербанка, Москва (ее посетили болельщики из 137 стран), Санкт-Петербург (118), Московская область (117), Краснодарский край (103) и Республика Татарстан (81). "При этом в нескольких регионах болельщики составили существенную долю в общем туристическом потоке: в Ненецком автономном округе - 16,7%, Республике Коми - 9,7%, Ханты-Мансийском автономном округе - 8,9%, Ямало-Ненецком автономном округе -8,8%, Республике Алтай - 8,3%", - сообщили в пресс-службе.

FAN ID, или паспорт болельщика - специально разработанная к ЧМ-2018 персонифицированная карта зрителя, которая позволяла иностранным болельщикам посетить Россию без виз. В конце июля 2018 года Госдума приняла закон, позволяющий болельщикам Чемпионата мира вновь посетить Россию до конца года без оформления виз по FAN ID.

Чемпионат мира по футболу прошёл в 11 городах России с 15 июня по 14 июля 2018 года.

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