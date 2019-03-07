В России предлагается ввести фото- или видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей

07.03.19 14:16

© РИА Новости. Денис Абрамов

7 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство предлагает ввести обязательную фиксацию на фото и видео процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи "серых" диагностических карт, а техосмотр автобусов проводить в присутствии сотрудника ГИБДД.

На заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что будет рассмотрен ряд поправок к законопроектам, которые уже прошли первое чтение в Госдуме. В частности, по его словам, речь идет о вопросах, касающихся техосмотра транспортных средств и ответственности за правонарушения при проведении этой процедуры.

"Мы предложили меры по борьбе с выдачей так называемых "серых" диагностических карт состояния автомобиля. Зачастую такие документы выдавались фактически без досмотра машины, в результате повышался риск для всех участников дорожного движения", - сказал премьер.

Для того, чтобы исключить подобные ситуации, отметил он, законопроектом вводится перечень требований к месту, где проводится техосмотр, а также обязательная фиксация процедуры на фото и видео.

"Выполнять функции технического эксперта теперь сможет индивидуальный предприниматель. Для этого он, конечно, должен быть аккредитован как оператор техосмотра. Во-вторых, будет усилен контроль за операторами техосмотра со стороны органов госконтроля. Им будут даны полномочия проводить проверки в форме контрольной закупки", - сказал Д.Медведев.

Кроме того, теперь при участии сотрудника ГИБДД будет проводиться техосмотр автобусов, "чтобы на рейсах не появлялись машины, использование которых несет угрозу жизни".

"В-четвертых, в законопроекте предполагалось, что диагностическая карта будет оформляться исключительно в электронном виде. Мы все - поклонники электронного документооборота и всячески его внедряем, но все-таки надо идти и людям навстречу по сложным ситуациям, когда электронная форма становится просто неудобной, недостижимой. Поэтому мы предлагаем не вводить таких жестких ограничений и допустить вариант, когда любой человек мог бы распечатать эту диагностическую карту на бумаге", - сказал глава правительства.

Также предлагается внести поправки, связанные с изменениями в КоАП. "Они уточняют ответственность за нарушения при проведении техосмотра", - сказал он.