Трое военнослужащих ЧФ осуждены в Севастополе за хищение топлива на 2,5 млн рублей

07.03.19 15:03

© РИА Новости. Владимир Федоренко

7 марта. Interfax-Russia.ru - Севастопольский гарнизонный военный суд вынес приговор трем военнослужащим одной из воинских частей Черноморского флота, признав их виновными в хищении имущества Минобороны РФ, сообщила пресс-служба суда в четверг.

"С августа 2016 и до конца 2017 года военнослужащие осуществляли хищение дизельного топлива, принадлежащего министерству обороны РФ, с использованием своего служебного положения. В результате государству причинен материальный ущерб на сумму более 2,5 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

Так, один фигурант дела получил 5,5 лет лишения свободы, второй - 3,5 года, третий - 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, всем назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в государственных органах.

Приговор может быть обжалован.