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07.03.19 15:03
Трое военнослужащих ЧФ осуждены в Севастополе за хищение топлива на 2,5 млн рублей
"С августа 2016 и до конца 2017 года военнослужащие осуществляли хищение дизельного топлива, принадлежащего министерству обороны РФ, с использованием своего служебного положения. В результате государству причинен материальный ущерб на сумму более 2,5 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.
Так, один фигурант дела получил 5,5 лет лишения свободы, второй - 3,5 года, третий - 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме того, всем назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в государственных органах.
Приговор может быть обжалован.
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