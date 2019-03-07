Доктрину продбезопасности РФ скорректируют с импортозамещения на экспорт

07.03.19 15:22

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

7 марта. Interfax-Russia.ru - Доктрина продовольственной безопасности Россия будет скорректирована в этом году из-за изменения социально-экономического состояния страны и санкций, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации будет скорректирована в течение 2019 года", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, корректировку доктрины обсуждали на заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по безопасности в экономической и социальной сфере.

"Необходимость корректировки Доктрины продовольственной безопасности связана с изменением социально-экономического состояния страны, с формированием новых рисков, вызванных экономическими санкциями, введенными в отношении России", - отметили в пресс-службе.

Помимо этого комиссия Совбеза выделила среди причин корректировки программы "повышение открытости национального агропродовольственного рынка, углублением интеграционных процессов в рамках ЕАЭС (Евразийский экономический союз - ИФ) и создание единого таможенного пространства".

"Изменяется также модель развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с импортозамещающей на экспортоориентированную", - добавили в пресс-службе.

"По результатам обсуждения новой редакции Доктрины отмечено, что представленные в документе меры по реализации государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности в целом достаточны для решения задач по нейтрализации внешних и внутренних угроз национальной безопасности в данной сфере", - отметили в пресс-службе.