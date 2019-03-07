С частного космодрома: суборбитального космический комплекс могут построить в Нижегородской области
  
Зеркальный ответ: Москва вслед за Вашингтоном приостановила участие в ДРСМД
   
"Первый" и "Семейный": все модели Lada приняли участие в госпрограммах поддержки спроса
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
07.03.19 15:26

В Татарстане откроют шесть полилингвальных образовательных центров

© РИА Новости. Алексей Куденко
7 марта. Interfax-Russia.ru - Первый полилингвальный образовательный центр откроется в Татарстане в 2020 году, сообщил государственный советник Татарстана - председатель попечительского совета республиканского фонда "Возрождение" Минтимер Шаймиев.

Он презентовал в четверг проект генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле.

М.Шаймиев сообщил, что в ближайшие годы в Татарстане появятся шесть таких центров, в которых планируется вести образование на трех языках - русском, татарском и английском.

"В этом году Татарстан приступил к строительству и созданию общеобразовательных комплексов, которые призваны стать новой школой, применяющей эффективные образовательные практики, ученики которой ценят свою, понимают чужие культуры и вносят существенный вклад в развитие общества. Первый из шести запланированных на ближайшие три-четыре года комплексов уже к 1 сентября 2020 года примет учащихся. Он будет создан в столице республики, где исторически сконцентрирован сгусток представителей многих национальностей", - отметил М.Шаймиев.

По его словам, первую школу планируется назвать "Адымнар (шаги - в переводе с тат.языка) - путь к знанию и согласию".

Также генерального директора ЮНЕСКО ознакомили с итогами работы по возрождению Болгара и Свияжска.

Ранее сообщалось, что создаваемые образовательные комплексы будут состоять из многопрофильной школы, детского сада, интерната и загородного детского лагеря.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.03.19 15:00
В Госдуме предложили учредить "Аллею славы" российских парламентариев
.
  07.03.19 13:46
Канатная дорога через Химкинское водохранилище обойдется в 3 млрд руб
.
  07.03.19 12:39
Порывистый ветер и гололед ожидаются в Москве 8 марта
.
  07.03.19 11:04
Дом геологов на Смоленке признали памятником архитектуры
.
  07.03.19 10:28
ЦОДД предупреждает о пробках на столичных дорогах в преддверии праздника
.
  07.03.19 09:10
Раулю Арашукову предъявлено обвинение в мошенничестве и создании ОПС
.
  06.03.19 14:57
Собянин отметил вклад ОП Москвы в развитие гражданского общества
.
  06.03.19 13:44
Число москвичей старше 80 лет скоро превысит миллион
.
  06.03.19 13:41
Володин прервал выступление Орешкина после критики со стороны депутатов
.
  06.03.19 13:37
Собянин об эксперименте электронного голосования на выборах: шишек набьём, но будем лидерами


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket