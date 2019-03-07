В Татарстане откроют шесть полилингвальных образовательных центров

07.03.19 15:26

© РИА Новости. Алексей Куденко

7 марта. Interfax-Russia.ru - Первый полилингвальный образовательный центр откроется в Татарстане в 2020 году, сообщил государственный советник Татарстана - председатель попечительского совета республиканского фонда "Возрождение" Минтимер Шаймиев.

Он презентовал в четверг проект генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле.

М.Шаймиев сообщил, что в ближайшие годы в Татарстане появятся шесть таких центров, в которых планируется вести образование на трех языках - русском, татарском и английском.

"В этом году Татарстан приступил к строительству и созданию общеобразовательных комплексов, которые призваны стать новой школой, применяющей эффективные образовательные практики, ученики которой ценят свою, понимают чужие культуры и вносят существенный вклад в развитие общества. Первый из шести запланированных на ближайшие три-четыре года комплексов уже к 1 сентября 2020 года примет учащихся. Он будет создан в столице республики, где исторически сконцентрирован сгусток представителей многих национальностей", - отметил М.Шаймиев.

По его словам, первую школу планируется назвать "Адымнар (шаги - в переводе с тат.языка) - путь к знанию и согласию".

Также генерального директора ЮНЕСКО ознакомили с итогами работы по возрождению Болгара и Свияжска.

Ранее сообщалось, что создаваемые образовательные комплексы будут состоять из многопрофильной школы, детского сада, интерната и загородного детского лагеря.