Житель Ингушетии обвиняется в том, что воевал за террористов в Сирии

07.03.19 15:31

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

7 марта. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Ингушетии по материалам совместной проверки республиканского МВД и УФСБ завели уголовное дело на 32-летнего местного жителя по подозрению в участии в боевых действиях против правительственных сил Сирии в составе запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Юг" в СУ СКР по региону.

"По данным следствия, в июне 2016 года подозреваемый уехал в Сирию, где добровольно вступил в вооруженную организацию, которая в соответствии с законодательством России признана террористической", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в рядах террористов он выполняет функции рядового боевика. Никаких попыток добровольного прекращения противоправной деятельности молодой человек не предпринимал.

Ему вменяют ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).