Госдума не снимет с контроля "китовую тюрьму", пока всех животных не отпустят на свободу

07.03.19 16:30

© РИА Новости. Владимир Астапкович

7 марта. Interfax-Russia.ru - Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что вопрос об освобождении косаток и белух из центра временного содержания в бухте Средняя на Дальнем Востоке, который называют "китовой тюрьмой", не будет снят с парламентского контроля до разрешения ситуации.

"Это вопрос парламентского контроля, и мы его с парламентского контроля снимать не намерены, пока все животные не будут выпущены на свободу", - заявил В.Бурматов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

Он подчеркнул, что комитет настаивает на получении четкой "дорожной карты" по реабилитации и выпуску морских млекопитающих из "китовой тюрьмы".

"Я считаю, что должны быть названы четкие даты, четкая "дорожная карта", как ситуация должна быть разрешена. И после этого мы будем обсуждать. Пока мы видим намерение, но намерениями, что называется, сыт не будешь", - сказал депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение профильным ведомствам - Минприроды и Минсельхозу - решить судьбу косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. 5 марта сообщалось, что во исполнение поручения главы государства вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев провел совещание, на котором было решено создать Центр содержания крупных морских животных на острове Русский около Владивостока, и туда переместить китов для реабилитации.

Идею раскритиковали некоторые общественные организации, следящие за судьбой "китовой тюрьмы".