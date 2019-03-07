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07.03.19 16:45
Парламентарии Карачаево-Черкесии законодательно утвердили региональные выплаты в 20 тыс. рублей на второго ребенка
"Согласно решению главы КЧР Рашида Темрезова, с 2019 года в Карачаево-Черкесии на региональном уровне будут оказываться дополнительные меры поддержки семьям, в которых родился второй ребенок. Разработан проект закона по единовременной денежной выплате в размере 20 тыс. рублей, назначаемой в связи с рождением или усыновлением второго ребенка", - сказал глава Минтруда и соцразвития КЧР Анзор Охтов на сессии парламента.
Выплата полагается всем семьям, где родился или был усыновлен второй ребенок, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи.
Министр отметил, что в КЧР, кроме федеральных выплат, ранее была утверждена выплата в размере 105 тыс. рублей, назначаемая в связи с рождением четвертого ребенка.
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