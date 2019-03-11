Костромич десять лет получал выплаты из ПФР за несуществующую военную травму

11.03.19 11:23

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

11 марта. Interfax-Russia.ru - В Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в мошенничестве, связанном с получением социальных выплат, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"По версии следствия, костромич в 2008 году оформил подложные документы о прохождении лечения и реабилитации вследствие получения военной травмы, которые в дальнейшем предоставил в Пенсионный фонд. На основании бумаг мужчине была назначена социальная доплата. В общей сложности за 10 лет из бюджета было незаконно выплачено более 1 млн руб.", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по ч.4 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере) возбуждено по материалам, подготовленным полицейскими УМВД России по Костроме и сотрудниками управления ФСБ России по Костромской области.