Неядерные страны, участвующие в "ядерных миссиях" США, станут целями для РФ

11.03.19 11:52

© РИА Новости. Илья Питалев

11 марта. Interfax-Russia.ru - Участие неядерных стран в отработке ударов тактическим ядерным оружием с участием США делает их целями для первоочередных ответных ударов со стороны России, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в понедельник на брифинге для военных атташе, аккредитованных в Москве.

"Дружеское участие вашей тактической авиации в мероприятиях так называемой ядерной миссии. Вы для чего, неядерные страны, свои самолеты тренируете вместе с американцами в рамках этой ядерной миссии? Мы не можем не учитывать такие возможности, что вы переоборудуете при определенных условиях в короткие сроки... американцы вам еще вместо обычных боеприпасов повесят и ядерные. Мы это будем учитывать и, соответственно, вы становитесь целями для первоочередных ударов, и вы это должны осознавать", - сказал В.Шаманов.

"Уважаемые европейские коллеги, в этой связи у нас вызывает недоумение готовность размещать на своей территории объекты, которые будут обязательно включены в наши оперативные планы", - сказал он.

Он отметил, что в рамках "Плана действий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил НАТО" и "Концепции передового присутствия и усиления" блок продолжает наращивать военное присутствие у российских границ.

"В восточноевропейских государствах увеличивается количество подразделений сил первоочередного задействования, строятся элементы противоракетной обороны, подготовлены передовые аэродромы, совершенствуется логистика трансграничных военных перевозок, создается система заблаговременного складирования вооружения и имущества", сказал он.

По его словам, в Восточной Европе, акваториях Северной Атлантики, Балтийского и Черного морей сохраняется высокая интенсивность оперативной и боевой подготовки НАТО, проводимые учения в основном имеют явно выраженную антироссийскую направленность.

При этом Шаманов подчеркнул, что Россия не планирует наращивать численность Вооруженных сил и ввязываться в новую гонку вооружений.

"У России нет планов увеличения численности Вооруженных сил и намерения ввязываться в разорительную гонку вооружений", - сказал председатель комитета ГД по обороне.

Он отметил, что "в 2018 году планово решались задачи по повышению боевого потенциала Вооруженных сил".

Также, по словам В.Шаманова, "в минувшем году продолжалась успешная реализация комплекса необходимых ответных мер для обеспечения военной безопасности Российской Федерации".

"Основные усилия были сосредоточены на поддержании высокого уровня боевой готовности стратегических ядерных и неядерных сил, наращивании эшелонированной системы воздушно-космической обороны, а также на совершенствовании подготовки войск и систем управления", - сказал председатель комитета.

Он добавил, что "развитие стратегических вооружений ведется в строгом соответствии с международными обязательствами, российско-американским Договором о стратегических наступательных вооружениях".