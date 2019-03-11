Глава ФЕОР считает уровень антисемитизма в России "условно безобидным"

11.03.19 11:47

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

11 марта. Interfax-Russia.ru - По данным Федерации еврейских общин России, в 2018 году в стране было зарегистрировано всего десять случаев антисемитизма, сообщил президент ФЕОР Александр Борода.

"Община ведет статистику публичных проявлений антисемитизма: в прошлом году было зафиксировано 10 эпизодов, и в основном это оскорбительные надписи. Конечно, хочется видеть цифру ноль, но мы понимаем, что цифра 10 звучит вполне оптимистично", - написал он в статье, опубликованной в понедельник в журнале "Профиль".

Раввин отметил, что чаще всего антисемитизм встречается на бытовом уровне с "условно безобидным" характером.

При этом А.Борода с сожалением констатировал, что в соседних странах реанимируют имена нацистских коллаборационистов, убийцам присваивают звания героев, в их честь называют улицы, им воздвигают памятники.

"Недавно в одном из центральных торговых центров Киева проецировалась свастика. Об этом эпизоде писали многие западные СМИ. За такое испытываешь стыд, хотя Россия не имеет никакого отношения к случившемуся", - пишет раввин.

Он также считает "ужасающим фактом" то, что сегодня в Киеве на улице, в недавнем прошлом переименованной в честь одного из идеологов национализма Степана Бандеры, размещают свастику.

"Но страшней всего за новое поколение, которое растет в идеологии с чудовищным смещением элементарных представлений о добре и зле, и причина тому - взрослые, которые не извлекли уроков из черных страниц истории", - с горечью отмечает еврейский лидер.