Южный циклон испортит погоду в Крыму

11.03.19 11:59

© РИА Новости. Макс Ветров

11 марта. Interfax-Russia.ru - Крымское управление МЧС России распространило экстренное предупреждение на вторник и в ночь на среду из-за плохой погоды.

"В связи с влиянием южного циклона днем 12 марта и ночью 13 марта в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, усиление северо-восточного ветра, 20-25 м/с", - говорится в информации чрезвычайного ведомства.

Спасатели просят жителей полуострова держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под крупными деревьями.