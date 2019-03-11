СКР: у вынужденно приземлившегося в Красноярске самолета отказала гидросистема

11.03.19 12:07

© РИА Новости. Виталий Белоусов

11 марта. Interfax-Russia.ru - Следственные органы проводят проверку в связи с вынужденной посадкой Boeing-767 рейса Сургут-Пхукет, севшего в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

"По предварительным данным, воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Емельяново Красноярского края в связи с отказом гидросистемы, полет выполнялся на одном генераторе. Посадка осуществлена благополучно, никто из 294 пассажиров и 10 членов экипажа не пострадал, воздушное судно не повреждено", - говорится в сообщении.

Следователи произвели осмотр воздушного судна, а также опросили членов экипажа.

Как сообщалось, в 5:20 (01:20 мск) самолет авиакомпании "Икар", летевший из Сургута в Таиланд, совершил посадку в красноярском аэропорту. Во время полета произошла техническая неисправность, командир принял решение посадить судно в Красноярске в штатном режиме. После технической проверки оказалось, что судно не может продолжать полет, пассажиры были переведены в здание аэропорта, за ними отправили другой самолет из Благовещенска. В 13:30 (9:00 мск) пассажиры отправлены из Красноярска в пункт назначения.