|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.03.19 12:15
Российские военные в Крыму отработают защиту и захват морского побережья
"Одновременно на пяти полигонах боевой подготовки армейского корпуса ЧФ, расположенных на Крымском полуострове, проходят занятия по управлению артиллерийским огнём, а также двусторонние тактические учения", - сказал А.Рулев.
Он отметил, что в сборе задействовано более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град", 122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", 120-мм гаубица Д-30, 120-мм самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона-С", а также миномёты "Сани" и "Поднос".
"Завершением лагерного сбора станет двустороннее бригадное тактическое учение между отдельной бригадой береговой обороны и отдельной бригадой морской пехоты флота с проведением артиллерийских стрельб, высадкой морского десанта на необорудованное побережье и отработкой различных тактических приёмов ведения боя артиллерийскими подразделениями", - сказал представитель Черноморского флота.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket