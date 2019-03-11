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11.03.19 12:15

Российские военные в Крыму отработают защиту и захват морского побережья

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
11 марта. Interfax-Russia.ru - Лагерный сбор ракетных войск и артиллерии начался на полигонах Черноморского флота, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Одновременно на пяти полигонах боевой подготовки армейского корпуса ЧФ, расположенных на Крымском полуострове, проходят занятия по управлению артиллерийским огнём, а также двусторонние тактические учения", - сказал А.Рулев.

Он отметил, что в сборе задействовано более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град", 122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", 120-мм гаубица Д-30, 120-мм самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона-С", а также миномёты "Сани" и "Поднос".

"Завершением лагерного сбора станет двустороннее бригадное тактическое учение между отдельной бригадой береговой обороны и отдельной бригадой морской пехоты флота с проведением артиллерийских стрельб, высадкой морского десанта на необорудованное побережье и отработкой различных тактических приёмов ведения боя артиллерийскими подразделениями", - сказал представитель Черноморского флота.

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